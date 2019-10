Vražedkyně Janáková míří k soudu, hrozí ji vazba kvůli křivé výpovědi

Petru Janákovou, která si po svém propuštění z vězení změnila jméno na Petru Novou, kriminalisté zatkli v úterý. Od té doby až do čtvrtečního dopoledne byla v cele předběžného zadržení v Hradci Králové, ale teď ji eskortují policisté k Okresnímu soudu v Opavě, který bude rozhodovat o jejím vzetí do vazby.



Janáková totiž obvinila ze znásilnění tři dozorce vazební věznice v Hradci Králové, kde čekala na pravomocný rozsudek. A když byla odsouzená k 30letému trestu za vraždu a další plánování několika vražd, už byla těhotná. Protože v jiném stavu nemůže být za mřížemi, v červnu jí musely soudy pustit na svobodu.



Teď jí hrozí k ještě neodpykaným 28 letům další pětiletý trest za křivé obvinění. Testy DNA totiž ukázaly, že ani jeden z dozorců není otcem v srpnu narozeného syna Janákové. Jak už Televize NOVA v minulosti zjistila, otcem je vězeň, který si ve vazební věznici odpykával svůj trest a pro ostatní tu vařil a jídlo také roznášel.



Pokud ve čtvrtek soudce Petru Janákovou pošle do vazby, bude se muset zároveň řešit i to, co bude s jejím malým synem. Důvod, který vedl k jejímu propuštění, totiž stále trvá. Za mřížemi totiž nemůže být nejen těhotná žena, ale ani matka, která má dítě mladší jednoho roku.