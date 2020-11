Vrcholky hor posypal sníh! Chumelit má dál, pak přijde změna

Šumava se dnes probudila do bílého rána. Sněžit začalo o půlnoci. Napadlo ale jen pár centimetrů a podle všeho tam sníh moc dlouho nevydrží. Výrazné ochlazení máme podle meteorologů očekávat už o víkendu, jenže příští týden se opět vrátí inverzní počasí a vyšší teploty.

Stačilo 24 hodin a Kvilda na Šumavě se z podzimní nálady proměnila v zimní idylku. „Včera ještě inverze a nádherné sluníčko, teď teda už máme bílo, začalo sněžit zhruba kolem půlnoci s tím, že v rámci podzimu je to vlastně už třetí nadílka,“ říká Václav Vostradovský, starosta obce Kvilda.

Ani tentokrát se ale sníh dlouho neudrží. Není to prý ale zas tak dlouho, kdy tady touto dobou byly závěje. "Je to třeba zhruba deset let zpátky nebo i před třemi lety, v roce 2017, kdy na Kvildě v tento čas bylo dvacet centimetrů sněhu,“ vzpomíná starosta.

Sníh zasypal i vrcholky dalších Českých hor. Podívejte se:

Sněhové přeháňky v polohách nad 400 metrů máme čekat během dneška po celém Česku. Citelnější ochlazení máme na celém území podle meteorologů očekávat už o víkendu. Výrazně přituhne hlavně v ranních hodinách.

"V odpoledních maximech v sobotu naměříme teploty do šesti, v neděli potom do osmi stupňů Celsia, a zatímco sobota bude slunečná, tak v neděli už bude oblačnosti více s občasným deštěm, na horách bude i nadále sněžit,“ předpovídá Dagmar Honsová z Meteopressu.

Řidiči by si proto měli dávat pozor na mrznoucí mlhy. Na začátku týdne se ale opět vrátí inverze a tedy i teplejší počasí. Sníh bude na horách tát.