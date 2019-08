Vrcholná jednání v Lánech: Piráti řekli, co chtějí od prezidenta

Jako první příjme prezident v půl druhé předsedu Pirátů Ivana Bartoše. S ním do Lán míří 2. místopředseda strany Radek Holomčík. Co chtějí s prezidentem řešit, prozradil Bartoš v úterý před polednem na facebooku.

"Prezident reálně drží premiéra v kleštích a rozhoduje tak o vládě víc než on sám, a proto je pro nás důležité mít přesné informace pro správná politická rozhodnutí," napsal Bartoš. Projednávat chtějí také návrhy zákonů, které Piráti ve sněmovně předložili. Podle Bartoše jde hlavně o exekuce, digitalizaci státní správy, bydlení a boj proti korupci.

Podle Pirátů vládní krize rozhodnutím Michala Šmardy vzdát se nominace neskončí. "Pana prezidenta se proto budeme ptát, zda by v případě odchodu ČSSD z vlády ministry doplnilo pouze hnutí ANO. Kdyby situace vyústila v rozpuštění Sněmovny a prezident by vyhlásil předčasné volby, co by bylo podmínkou pověření k sestavení vlády po takových předčasných volbách," napsal Bartoš.

Piráti odkazují na kritickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, který vyjmenoval celou řadu problémů. Prezidenta se chtějí coby velitele ozbrojených sil ptát na armádní nákupy. Místopředseda Holomčík se pak zabývá otázkou stavu venkova a lesů.

"A poslední věc, která mě zajímá: jak to pan prezident dělá, že se před ním pan premiér třese jako ratlík," zakončil Bartoš.

Předseda lidovců Marek Výborný požádal o schůzku už poté, co v čele strany nahradil Pavla Bělobrádka. Prezidentovi chce představit své programové priority. Ptát se ale bude i na vládní krizi a na názor prezidenta, jak by měla být vyřešena, tedy jak se Zeman staví k rekonstrukci vlády, či k možnosti předčasných voleb. Schůzka Výborného a Zemana začne v půl třetí.

V 17. hodin pak prezident přijme předsedu vlády. V uplynulých dnech se oba shodli na tom, že si nepřejí, aby byl ministrem kultury Michal Šmarda. Ještě v pondělí na schůzce Babiše s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem sociální demokraté na jeho nominaci trvali, Šmarda ale překvapivě obrátil a večer oznámil, že se nominace vzdává.

Prezident a premiér tak budou zřejmě čekat, s jakým novým jménem přijde sociální demokracie, a zda předseda Hamáček takový obrat ustojí. První stranická buňka ho totiž vyzvala k rezignaci. Babiš v úterý řekl, že jméno nového nominanta ČSSD očekává do pátku.

Exkluzivní rozhovor s Andrejem Babišem o vládní krizi: