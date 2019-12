Rodiče v Brně zuří kvůli svačinám ve školkách: Tohle má dětem stačit?

Rodiče v brněnských Židenicích si stěžují na úroveň jídla v mateřských školách. Týká se to především školek Kamenáčky a Zengrova, která z Kamenáček jídlo odebírá. Na snímcích dětských svačin je jasně vidět zoufale skrovná vrstva pomazánky.

Svačiny a polévky z některých školek v brněnských Židenicích se staly terčem kritiky mnohých rodičů. Redakce TN.cz má k dispozici i fotky svačin. Na chlebech je tak tenká vrstva pomazánky, že prosvítá těsto, a dva kousky papriky už to nezachrání. Za obědy rodiče částečně platí, část je dotovaná.

Problémem školky Kamenáčky, od které odebírá jídlo i Zengrova, se zabývá židenický místostarosta Petr Kunc (TOP 09). Židenice jsou totiž provozovatelem školek.

"Náhodou jsem se potkal s jednou maminkou, ta si mi stěžovala, že úroveň jídla a svačina je hrozně špatná, a zaslala mi fotografie, jednu z nich jsem zveřejnil. Ukázalo se, že si na kvalitu jídla stěžuje více rodičů. Jeden z nich, který má dítě na Zengrově, dokonce dal dohromady dotazníkovou akci ohledně kvality jídla," popsal pro TN.cz.

Rodič mezi ostatními rozdal i dotazníky, ve kterých měli jídlo hodnotit. Z 33, které dostal zpět, jídlo na Zengrově hodnotilo kladně jen osm, spíše nespokojených jich bylo 18 a rozhodně nespokojených sedm. V dotaznících si rodiče stěžovali hlavně na polévky. "Ve 23 dotaznících zmínili, že jsou vodové a bez chuti," uvedl autor dotazníku. Průzkum probíhal začátkem prosince.





Fotky svačin, které měly dostat děti v brněnských školkách:





Obě zmíněné školky se k případu odmítly pro TN.cz v pátek vyjádřit. Ředitelka Zengrové ale problematiku již s Kuncem probírala. "Potvrdila, že dostávají pomazánek a surovin hrozně málo, že to prostě nevyjde. Katastrofické je to s úrovní polévek, přes prázdniny brali jídlo z mateřské školy Hněvkovského a to že si rodiče i děti pochvalovali. Pak se museli vrátit ke Kamenáčkám a jsou z toho nešťastní," doplnil Kunc.



V pondělí se má sejít rada městské části a téma řešit. "Je to pro nás klíčová otázka. Chceme zlepšit stravování a naučit děti správné stravovací návyky. Pokud jim nedáte dobrou svačinu nebo oběd, tak budou hledat nějaké náhražky nebo budou mít hlad. Chceme, aby se to od ledna zlepšilo," nastínil Kunc.





