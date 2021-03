Vrtulníček se pokusí o vzlet na Marsu. Úspěch bude historickým milníkem

Vědecký tým NASA se připravuje na přelomový okamžik. Už za několik dní se na Marsu pokusí vzlétnout vrtulníček Ingenuity. Půjde o testovací let, během kterého se stroj pokusí vystoupat do třímetrové výšky, otočit se kolem své osy a po půl minutě opět přistát. Pokud první test dopadne dobře, budou následovat další dva, které ale budou složitější.

To, co NASA dlouhá léta plánovala, se možná brzy stane skutečností. Zatím je vrtulník stále připevněný k vozítku Perseverance. Společně přistály na Marsu v polovině února. "Rover Perseverance s sebou nese nejlepší sadu vědeckých přístrojů, které jsme na Mars kdy vyslali, a jedním z nich je i vrtulník Ingenuity," oznámila ředitelka planetárního výzkumu NASA Lori Glaeová.

Letoun by se měl každým dnem spustit na vědci vytyčenou plochu, která mu bude sloužit jako provizorní letiště a zároveň jako oblast pro pokusy. Pokud bude testování úspěšné, pustí se Ingenuity do výzkumu. Pořizovat má hlavně snímky rudé planety. Pomoci by vrtulník mohl také s hledáním odpovědí na řadu vědeckých otázek.

"Budeme schopni pořídit obrázky míst, která nevidíme z vesmíru a nedostane se na ně ani žádný rover? Budeme se moci při plánování misí s lidskou posádkou spolehnout na poznatky z létajících strojů?" klade si otázky Glaeová.

Ingenuity váží méně než dva kilogramy. Létá díky dvěma karbonovým čepelím. Atmosféra na Marsu je řidší než na Zemi a létání je tam tak mnohem náročnější.

Kdyby se let začátkem dubna povedl, půjde podle NASA o stejně důležitý milník jako v roce 1903, kdy bratři Wrightové poprvé vzlétli s objektem, který byl těžší než vzduch.