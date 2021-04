Děti se vrací do škol pomalu. Vláda nesplnila sliby, stěžují si ředitelé

Ředitelé škol doufali v rychlejší návrat žáků do lavic. To, že školy otevřou až od pondělí a jen v některých krajích, kritizuje také opozice. Nelíbí se jí, že vláda dala přednost fotbalovým fanouškům před dětmi.

Jedno velké zklamání. Tak by se dalo popsat otevření druhých stupňů základních škol jen v některých krajích. Kvůli zhoršené epidemiologické situaci se v pondělí do lavic nevrátí například žáci druhého stupně základních škol ve Zlínském kraji.

"Já to beru jako nesplněný slib. Bylo řečeno, že školství bude na prvním místě. Když vidím kolem sebe, že se věci rozvolňují, že už se pouští lidi na fotbalové stadiony. Školství by mělo být na prvním místě a vláda by to měla dokázat svými činy," řekl ředitel ZŠ Komenského ve Zlíně Milan Alex.



"Mě už to asi nepřekvapuje. My bychom to organizačně zvládli, ale ministerstva nám asi moc nevěří," řekla ředitelka ZŠ v Kostelci u Holešova Jana Možíšová.

Děti se už do škol podle ředitelů velmi těší. "Těžko posoudit, do jaké míry ve srovnání s ostatními jsme nebo nejsme prioritou. Pro nás je prioritní to, aby otevírání škol bylo trvalé a abychom se nemuseli vracet zpátky. Za více než 35 let své praxe jsem nezažil dobu, kdy by se žáci tolik těšili do školy," uvedl Luboš Zajíc z asociace ředitelů ZŠ.



Otevření druhých stupňů základních škol jen v některých krajích kritizuje opozice. Podle ní vláda nedodržela svůj slib, když říkala, že návrat školáků do lavic je pro ní prioritou.



"Je strašné, že děti nemůžou do škol, skauti nemůžou do lesa, ale sportovní utkání můžou být a můžou tam být návštěvníci. Vláda mluví o prioritách, ale ve skutečnosti dělá něco jiného. Trochu si bere jako rukojmí děti a jejich rodiče," myslí si poslanec Petr Gazdík (STAN).



"Já si myslím, že v situaci, kdy se otevírají sportovní zápasy, kdy se bavíme o spravedlivém otevření maloobchodů a služeb, tak školy by měly být prioritou. Vláda je prostě hodila přes palubu," řekl poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).



"Vláda to dělá špatně, protože návrat dětí do škol musí být prioritou," kritizuje vládu i šéf SPD Tomio Okamura.

Na distanční výuku dlouhodobě doplácejí také studenti učňovských oborů. Poslední ročníky sice na praxi docházet mohou, ale ztracený čas už zřejmě nedoženou a doplácet na to budou i v budoucnu.



"Pro zaměstnavatele je tenhle ročník nezaměstnatelný. Bude to otázka každého studenta, zda si sám zainvestuje nějaké další dovzdělání, případně se za něj někdo zaručí," myslí si prezident odborné asociace středních odborných škol a středních odborných učilišť v kadeřnickém a vizážistickém oboru (FISY) Pavel Filandr.

Rotační výuka na druhém stupni by se celorepublikově měla obnovit 10. května. Obnoví se také praktická výuka zbývajících ročníků vysokých škol. Od pondělí 3. května bude žákům a učitelům na prvním stupni základních škol navíc stačit jen jeden test týdně.

To, že vláda neplní sliby se nelíbí veřejnosti. Podívejte se, jak lidé hodnotí její postup:

Ředitelé škol věří slibu ministerstva, že se žáci druhého stupně ve všech krajích vrátí 10. května do lavic. Prázdniny krátit nehodlají. Podívejte se na rozhovor: