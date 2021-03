Všichni proti! Senátoři odmítli kvóty na české potraviny v obchodech

Zákon, který nařizoval od příštího roku povinně prodávat minimálně 55 % potravin české výroby v ocbchodech, ve čtvrtek neprošel Senátem.

"Nestává se to často, ale tentokrát ano. Úplně všichni přítomní senátoři odmítli kvóty na podporu českých potravin v obchodech!" uvedl po hlasování senátor Jiří Růžička (TOP 09).

Zákon v Poslanecké sněmovně původně protlačily ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Zákon ale kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). "Já s tím nesouhlasím, protože to není reálné. Je to v rozporu s evropským právem a samozřejmě se to zneužívá politicky proti mně,“ vyjádřil se.

"My jsme vděční za to, že se někdo snaží pomoci řešit problém dominantního postavení zahraničních řetězců a jejich chování vůči zemědělcům v České republice,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.