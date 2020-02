Pauza na cigaretu v pracovní době? Neshodnou se ani sami kuřáci

Někteří přispěvatelé souhlasí s tím, že přestávky na cigaretu rozhodně nejsou součástí pracovní doby a zaměstnanci by si měli jít zakouřit v rámci standardní obědové pauzy. Na tom se stejnou měrou shodli nekuřáci i část kuřáků. Druhá, početnější část tábora si ale na své "rauchpauzy" odmítá nechat sáhnout.

Anketa Měli by mít kuřáci právo si v pracovní době odběhnout na cigaretu? Ano, kdykoli budou chtít. 8 6 hlasů Ano, ale jen v určeném čase/po odvedené práci. 61 49 hlasů Ne, je to zbytečné zdržení práce. 31 25 hlasů Hlasovalo 80 lidí.

"Přesně, zakázat kouření, pití vody a čůrat a kakat přímo na pracovišti do kýble. A ještě bič a roubík do úst!" rozčiluje se Hana K., která stejně jako řada jiných kuřáků vnímá přestávku na cigaretu jako ničemu nepřekážející záležitost na pár minut. Přispěvatelé přirovnávají kuřáckou pauzu k odchodu na toaletu nebo nakouknutí do soukromých zpráv v telefonu.

Podle vyjádření přispěvatelů platí v každé firmě trochu jiná kuřácká pravidla. Zatímco zejména přispěvatelé pracující v zahraničních firmách jsou zvyklí na železný dril, kdy mají pouze zákonem stanovenou půlhodinovou pauzu na oběd a nic víc, druzí nemají ani to. Stížnosti padají zejména na podle zaměstnanců extrémní kontroly, kdy se z platu strhává i minuta pozdního příchodu.

"To už je diskriminace zaměstnanců a samo vedení nedodržuje absolutně vůbec nic. Nedokážou ocenit práci svých zaměstnanců, berou prémie a za kraviny vyhazují na hodinu," svěřila se se svými zkušenostmi Martina P.

"Plně souhlasím. Neocení nic, honí člověka jako kus hadru v jakýchkoli podmínkách, nerespektují lékařskou zprávu. A když člověk onemocní, tak je nazván lemplem prvního stupně," souhlasí Dan P.

Špatné zkušenosti se zaměstnavateli sdílí valná většina přispěvatelů. Nejčastěji se jedná o podmínky v práci, které zaměstnanci vnímají jako extrémně přísné a na dělnických pozicích často nesnesitelné.

Někteří zaměstnavatelé mají údajně ignorovat například povinné přestávky dané zákoníkem práce a své zaměstnance držet na pracovišti "v případě potřeby" bez pauzy. Naopak každý prohřešek, jako je pozdní příchod nebo "přetažení" přestávky, mají prý tendenci trestat například srážkami na platu.

Záležitost kuřáckých pauz rozčiluje i nekuřáky. Ty ovšem z toho důvodu, že zatímco kuřák dýmá mimo pracoviště, oni musejí dle jejich slov zastat práci i za ně. "Kuřáci by chtěli pardonovat čas na cigára a co nekuřáci, mají dělat za ně? Podívejte se kolem zastávek na ten bordel, všude hromady vajglů a přitom kousek dál je koš. No kdo to má po nich uklízet? Je to jen obrovská bezohlednost, však co, je demokracie, můžu si dělat, co chci, říkáte si, že?" vzteká se Petr B.

Ti "správní" zaměstnavatelé ale podle reakcí na sociálních sítích existují také. Zaměstnanci takových firem si například odchody mimo pauzy zaznamenávají na "píchačku" a čas, který stráví mimo pracoviště, si jednoduše napracují. "V bývalém zaměstnání si tyhle kuřácké chvilky zaznamenávali na píchačku a poté si je museli nadělat a nebyl problém," řekl Zdeněk H.