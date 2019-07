Všimaví mladíci překazili loupež. Muž číhal s nabitou pistolí

Prapodivně střižená paruka, na ní naražená čepice, nepadnoucí sluneční brýle a v ruce igelitka s něčím, co velmi nápadně připomínalo střelnou zbraň - takhle připravený seděl muž před pražským obchodním centrem na Floře.

Podivín nenechal v klidu skupinu několika mladíků, kteří šli kolem. Zavolali na tísňovou linku. "No, on měl igelitku. Držel tu igelitku pod tím tričkem a vypadalo to, že je v ní zbraň," uvedli. Na místo po chvíli dorazila policejní hlídka. Lidé kolem se raději zvedli a odešli, dotyčný ale seděl jako přikovaný. Po chvilce naléhání odevzdal obsah tašky.

"Uvedl, že se připravoval na přepadení přepravy peněz. Na místě byl už dva dny, mapoval si to, tipoval si přepravu těch peněz," řekl mluvčí policie Jan Daněk. Věděl, kam obrněné auto jezdí, nevěděl ale přesně kdy. Naštěstí skončil v poutech dřív, než mohl jít do akce.

Čtyřiačtyřicetiletý muž přišel přibližně před rokem o práci. Rodičům, u kterých bydlí, to ale neřekl a dělal, že se do ní každé ráno vypravuje. "Muž je nyní stíhaný pro přípravu loupeže, za což mu při odsouzení hrozí až deset let odnětí svobody," dodal Daněk.

Mladíci udělali to nejlepší, co mohli. Snaha upozornit na podezřelé osoby ale může dopadnout i kuriózně. Předloni v Praze chystali kamarádi fingovaný únos nastávajícího ženicha z hospody. Legraci překazil příjezd několika policejních hlídek a namířené samopaly.