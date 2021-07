Všímavý muž našel peněženku. Zvedl ji ze země a odešel. Hledá ho policie

Policie nepoctivého nálezce teď podezřívá z několika přečinů. V peněžence měly být osobní doklady, několik platebních karet a finanční hotovost. Způsobenou škodu si majitel vyčíslil na téměř 15 000 korun.

"Pokud by někdo muže z přiloženého videa poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať neprodleně kontaktuje policisty prostřednictvím kterékoliv policejní služebny, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158," vyzvala mluvčí olomouckých policistů Petra Vaňharová.

Podle policistů muž z Palachova náměstí, kde peněženku našel, odešel směrem k třídě Svobody.