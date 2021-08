Rakousko zpřísňuje! Pro vstup do země jsou nutné obě dávky vakcíny

Při cestě do Rakouska potřebujete mít očkování dokončené. Poslední z našich sousedů, který uznával jen jednu dávku očkování, změnil pravidla. Na rozdíl od Slovenska si ale stále turisté vystačí i s platnými testy.

Pokud chcete přejet české hranice, čekají vás u našich sousedů různá pravidla pro vstup. Ve středu navíc zpřísnilo podmínky Rakousko. Podívejte se, co vás čeká při vstupu do jednotlivých zemí.



Rakousko

Při cestě do Rakouska čekají české cestující od středy nová pravidla. Jako doklad bezinfekčnosti už se na hranicích nepočítá první dávka vakcíny, je nutné mít obě dávky. Do Rakouska navíc můžete hned v den, kdy vám byla podána ta druhá. V případě jednodávkové vakcíny jste braní jako bezinfekční 22. den po vakcinaci.



Pokud nejste očkovaní, potřebujete do země maximálně dva dny starý antigenní nebo tři dny starý PCR test, nebo doklad o prodělání covidu, který platí 180 dnů od uzdravení.



Slovensko

K našim východním sousedům potřebujete mít dokončené očkování. Neočkovaný turista musí podstoupit minimálně pět dní izolace, kterou ukončí negativním výsledkem PCR testu, pokud bude test pozitivní, může při bezpříznakovém průběhu izolaci ukončit ve 14. den izolace.



Skoro všichni lidé cestující do země musí být zároveň zaregistrovaní v systému korona.gov.sk/ehranica. Jedinou výjimku mají děti mladší 12 let nebo řidiči nákladní a tranzitní dopravy.



Pro vstup na Slovensko už neplatí výjimky pro rozočkované, každý musí mít minimálně 14 dní po druhé dávce vakcíny nebo 21 dní po jednodávkové. Prodělání nemoci neznamená výjimku z izolace. Pro děti do 12 let platí stejná pravidla jako pro jejich doprovod, pokud jsou tedy například rodiče očkovaní, nemusí dítě do izolace.

Polsko

I při návštěvě Polska musíte prokázat bezinfekčnost. Jako důkaz Poláci požadují 14 dnů od dokončení vakcinace, doklad o tom, že jste absolvovali nemoc v posledních 180 dnech, nebo maximálně dva dny starý negativní antigenní či PCR test.



Pokud se neprokážete certifikátem EU COVID-19 s jednou ze splněných podmínek, budete v zemi muset strávit 10 dní v izolaci.



Německo

Také při cestě do Německa potřebujete mít aspoň 14 dnů po dokončeném očkování. Pokud očkovaní nejste, vystačíte si s tři dny starým negativním PCR testem, ten však musíte předkládat dalších deset dní na požádání. Pokud jste nemoc prodělali, budete potřebovat minimálně 28 dní starý negativní test.



Výjimku mají pendleři, děti do 12 let, řidiči přepravující osoby a zboží, lidé, kteří pouze stráví jeden den v pohraničí a členové oficiálních delegací. Tyto výjimky však platí pouze pro lidi bez příznaků nemoci.