Vstup na kluziště jen pro občany města. Je to segregace, zní kritika

Jen pro Rajhradské. Takové pravidlo rozčílilo zájemce o zimní klouzačku, který navštívil rajhradské kluziště se svou malou dcerkou. "Moje malá holčička plakala, tak jsem jel dál do Brna, ale jsem zhnusen," uvedl rozhněvaný otec.



"Nechtěl jsem bruslit zadarmo, ale v Rajhradě probíhá segregace obyvatelstva. Takový mezivesnický rasismus," popsal muž, pro kterého je rajhradské kluziště nejblíž.



Podle rajhradského starosty Františka Ondráčka (za SNK-Rajhraďáci) je ale vše v pořádku, protože kluziště patří městu. "Kluziště jsme postavili před třemi lety z prostředků města, údržba jde také z rozpočtu města, pomáhají také zcela zdarma amatérští hokejisté z místního klubu," vysvětlil.

Kluziště není příliš velké, má rozměry asi 40 krát 22 metrů a vstup na něj je zdarma. To je hlavní důvod omezení vstupu. Mohou tam obyvatelé Rajhradu a dalších obcí mikroregionu.



"Kluziště nebylo vytvořené za komerčním účelem, ani jsme neuvažovali o tom, že bychom zaváděli vstupné a bylo přístupné všem. Je určené hlavně pro rodiny s dětmi, školy a amatérské hokejisty," doplnil starosta.

"Můj názor je takový, že není možné v dnešní době nepovolit přístup do veřejného prostoru jen na základě bydliště. Ano, chápu, že Rajhrad a spřátelené obce zafinancovaly kluziště, ale vytvořit provozní řád, který povoluje vstup pouze vybraným lidem, v tomto případě obyvatelům Rajhradu a mikroregionu Rajhradsko, je vysoký level. Dalo by se to řešit pokladnou, kde by si občan z jiné obce zaplatil," doplnil otec.



Ohledně problematiky omezeného vstupu na kluziště redakce TN.cz oslovila i advokáta Pavla Kolesára. "Klíčové je to, z jakých peněz se kluziště financuje. Pokud to obec financuje z prostředků samosprávy, pak na tom nic špatného nevidím, protože do toho jdou primárně peníze z daní poplatníků, kteří tam mají bydliště," objasnil. Pokud by se ale jednalo o některý typ dotací, situace by byla jiná.