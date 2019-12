Výběr dárku raději nepodceňujte! Na tohle si dejte při nakupování pozor

Důležité je si být konkrétním výrobkem jisti. Pokud nejste, raději si ho objednejte na internetu. Tam totiž máte podle dTestu právo na vrácení zboží do čtrnácti dnů od jeho převzetí. Nemusíte ani prodejci říct konkrétní důvod. Někdy se však může stát, že výrobek nevrátíte. Je to především u potravin, zboží zhotoveného na přání zákazníka nebo DVD s porušeným originálním obalem. Dále také u erotických pomůcek nebo krémů na obličej.

Pokud chcete zboží prodejci vrátit, musíte mu ho odevzdat nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Stejnou dobu pak můžete čekat na vrácení peněz. "Poštovné při vracení zboží podnikateli už však platíte vy. Nenechte se zarazit ani tím, že je vám prodejce povinen vrátit za dodání zboží pouze částku odpovídající nejlevnější variantě dodání zboží, kterou nabízí," vysvětlil dTest na svém webu.

Při vrácení zboží do kamenné prodejny se vždy zeptejte na podmínky a nejlépe je získejte v písemné podobě. "Zákon vám totiž právo zboží vrátit nezaručuje. Naštěstí se obchodníci ve výhodných podmínkách vracení či výměny zboží předhánějí a jdou často štědře nad zákonný rámec. Obzvláště v období Vánoc mají pochopení pro to, že jsou nákupy trochu riskantní, a i kamenné prodejny tuto možnost zavádí či internetoví prodejci prodlužují dvoutýdenní lhůtu pro odstoupení třeba do konce roku nebo až do poloviny ledna," poradila organizace.

Může se stát, že vám nakonec zboží zůstane. Podle dTestu ho však můžete prodat například na bleších trzích, internetu nebo v bazarech. Oblíbený je také tzv. swap, tedy výměna výrobku bez použití peněz. "Nákup mezi nepodnikateli má svá specifika. Tak třeba záruka na zboží automaticky nepřechází na nového majitele, na její převod je třeba zvlášť myslet a sepsat postoupení práv z vadného plnění," uvedl dTest.

Dále také nepodnikající prodejci ručí za předání zboží v dobrém stavu. Musí také odpovídat domluvě a popisu. "Příležitostný prodej domácích přebytků se nepovažuje za podnikání, nemusí se nikam hlásit ani danit. I zde však buďte obezřetní a především v situacích, kdy obchod neuzavíráte přes ověřeného a spolehlivého zprostředkovatele, neposílejte například lidem zboží dříve, než obdržíte peníze," doplnila organizace.

Při rozbalování dárků můžete také zjistit, že je poškozený. Nebo mu bude chybět nějaká část. Ideální je výrobek reklamovat hned. Pak se může totiž stát, že vám prodejce reklamaci neuzná. Odkládání vrácení by podle nich mohlo například situaci zhoršit. Vždy si vezměte s sebou účtenku nebo potvrzení o platbě. U internetového prodejce při reklamaci zboží pošlete s přiloženým popisem problému. Také uveďte, jaké řešení požadujete.

"Uplatněním reklamace začíná běžet 30denní lhůta, kterou má prodejce na její vyřízení. Pokud vám nevyhoví a vy si za svým požadavkem stále stojíte, obraťte se na soudního znalce – jejich databázi najdete na našich webových stránkách www.dtest.cz/znalci," dodal dTest.