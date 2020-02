Vybíjení kuřat kvůli ptačí chřipce je tu, škoda přesáhne 10 milionů

Hasiči začali v noci na úterý likvidovat chov krůt a kuřat ve Slepoticích na Pardubicku. Důvodem je nákaza ptačí chřipkou. Do hal tam pustili oxid uhličitý. Jde o druhý chov u nás, kde se letos virus H5-N8 objevil.

Ještě v pondělí večer začali hasiči utěsňovat několik hal, ve kterých bylo na sedm tisíc krůt a na 120 tisíc 35denních brojlerů. Byla to kuřata, která měla jít za den dva už na jatka.

Škodu vyčíslil předseda představenstva farmy na 10 milionů korun a další miliony bude stát naložení a odvoz do kafilérie.

V úterý odpoledne by mělo probíhat nakládání do kontejnerů oxidem uhličitým bezbolestně utracených ptáků z jednotlivých hal, podle hasičů celé vyklízení bude trvat přibližně do pátku.

Nákladní auta, která se po areálu pohybovala, musí projet dekontaminační linkou. Utracen bude celý chov v družstvu ve Slepoticích. A to i přesto, že se podle předsedy představenstva společnosti Zdeňka Bartáka nákaza potvrdila jen u krůt a u kuřat ne.





Alespoň zatím je dobrou zprávou, že se nemusí likvidovat další chov jen ve tři kilometry vzdálených Moravanech, kde je na 120 tisíc dalších kuřat a vybíjet se nebudou zatím ani domácí chovy v tříkilometrovém ochranném pásmu.

Zatím se v České republice letos objevila dvě ohniska ptačí chřipky, kromě Slepotic už muselo být před měsícem utraceno několik desítek kusů drůbeže také ve Štěpánově nad Svratkou na Vysočině.