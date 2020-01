Vybití chovů i karanténa! Kvůli ptačí chřipce platí na Vysočině přísná opatření

Obcí na Žďársku obchází strach. Celé nedělní dopoledne zástupci obce sepisovali seznamy drůbeže v domácnostech. Kontrolovali i zabezpečení chovů. Žádné domácí ptactvo nesmí být volně venku.

Slepice paní Němečkové v sobotu dopoledne pobíhaly po zahradě. V neděli už byly zavřené v kurníku. "Doteď ještě nebyl ani sníh, tak si tady klovaly travičku, tak dneska jsou z toho takové překvapené, no ale nedá se nic dělat a ony si zvyknou," popsala Němečková.

Kvůli kontaminaci musí být schované krmivo i voda. "Děláme všechno pro to, tak jak to bylo nařízeném, a snažíme se, aby se to teda nerozšiřovalo," doplnila Němečková.

Virus přenáší volně žijící vodní ptáci. Největší riziko nákazy hrozí v tříkilometrovém pásmu v okolí ohniska, kde teče řeka Svratka i místní potok. v desetikilometrovém ochranném pásmu od obce je i přečerpávací vodní nádrž Vír, kde žijí divoké kachny a labutě.

V pondělí se sejdou zástupci okolních obcí s veterinární správou. Budou se projednávat výsledky sčítání drůbeže a veterináři oznámí, jak se bude situace vyvíjet dál.