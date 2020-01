Výbuch chemičky v Katalánsku má jednu oběť a šest zraněných

Šest dalších lidí je zraněno, dva z toho jsou v kritickém stavu. Jeden člověk se pohřešuje. Hasiči požár zatím nemají pod kontrolou, zasahuje tu několik desítek sborů.

Nebezpečné látky z chemičky do ovzduší uniknout neměly, přesto je obyvatelům nejbližšího okolí doporučeno nevycházet.

DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS