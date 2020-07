Výbuch jeho byt rozmetal na kusy. Život malíři zachránila koupelna

Ve Strojnické ulici v pražských Holešovicích se kvůli středečnímu výbuchu plynu a následnému požáru nemohli někteří obyvatelé ještě ani v pátek vrátit do svých domovů. Statik celý objekt zhodnotil a návrat domů dovolil pouze těm obyvatelům, jejichž byty nebyly přímo zasaženy požárem.

V pátek na místě ještě zasahovali kriminalisté a psovodi, přítomný byl znovu i statik. Ten měl zhodnotit právě ty byty, které byly výbuchem přímo zasaženy a ve kterých byl požár. Majitelé k večeru dostali své byty zpět. Ty jsou ale samozřejmě neobyvatelné, a tak se do nich mohli jen podívat a zjistit, jaké tam jsou škody.

S odklízením suti a poničeného nábytku pak začnou na začátku příštího týdne. Jeden z nich se reportérům TV Nova svěřil s tím, jak zoufalou situaci snáší. "Chtěl bych poděkovat své přítelkyni, která za mnou přijela z daleka, aby mně pomohla," pronesl v slzách.

Vše, co panu Svobodovi po výbuchu ve vedlejším bytě zbylo, se vejde do jediné igelitky. I tu mu museli půjčit sousedé. "Mám jen základní věci, tričko, rozdávali vody, tak jsem dostal vodu, triko a kalhoty," popsal TV Nova veškerý svůj momentální majetek.

"Přišel jsem tam o základní potřeby, o oblečení, o nábytek, knihy, část obrazů, kreseb," svěřil se pan Svoboda. Přišel o všechno. Život mu zachránilo něco tak banálního, jako je návštěva toalety.

"Zachránilo mně život, že jsem byl v koupelně a že vlastně ta koupelna fungovala jako malý kryt," řekl reportérům. Pan Svoboda je malíř, své obrazy měl příští týden představovat na výstavě, kterou se i přes to všechno rozhodl uspořádat.

Během výbuchu bytu byl na toaletě, to mu zachránilo život. Video ZDE:

"Budou tam i ohořelé obrazy, které budou vystavené. Jako taková vzpomínka," vysvětlil pan Svoboda. Výbuch nejvíce poškodil byty ve třetím patře, škody jsou ale i v okolních bytech nebo na fasádě domu.

"Tam jsou škody v milionech, skutečně to zdemolovalo 3 byty a poškodilo to dost ten dům, to znamená, že ty škody budou velmi vysoké," řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Pro případy jako jsou tyto má Praha 7 zřízený účet, na který mohou lidé posílat peníze na pomoc těm, které zasáhly podobné tragédie. "Každou pomoc využijeme buď pro tyto lidi, nebo pro jiné lidi, kteří jsou v podobné situaci," tvrdí Čižinský.