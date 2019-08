Výbuch plynu v Karviné: Muže obvinili z obecného ohrožení!

Plyn explodoval v úterý odpoledne ve druhém patře jednoho z domů v ulici U Bažantnice. "Komisař proti 56letému nájemníkovi bytu zahájil trestní stíhání ve věci podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení a poškození cizí věci," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Na dotaz TN.cz doplnila, že zatím není jasné, zda jde o úmyslné obecné ohrožení či o nedbalost. A to je velice důležité - zatímco za úmyslné obecné ohrožení hrozí osmileté vězení, za to nedbalostní je maximální sazba čtvrtinová.

Podle informací TN.cz nicméně muž při výslechu důrazně popřel, že by plyn v bytě odpálil schválně. Jasněji by mělo být poté, co budou hotové znalecké posudky.

"Předběžná škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Podle statika, který přijel na místo ještě v úterý odpoledne, je nejvíce poškozený byt, ve kterém došlo k výbuchu a sousední byt. Do ostatních se nájemnici mohli vrátit," uzavřela Viačková.