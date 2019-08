Výbuch sopky v Itálii vyděsil turisty! Láva zapálila lesy v okolí. VIDEO

Sopka vybuchla krátce po poledni a začala do výšky několika metrů chrlit popel i kameny, které padaly do neobydlené oblasti okolo. Láva z vulkánu způsobila lesní požáry, než dotekla do moře. Informovala o tom italská agentura ANSA.

Exploze vyděsila turisty na italském ostrově, kteří sledovali následky i z velké dálky. Letecké záchranné týmy hasily požáry kolem sopky vodou z moře, kterou nabíraly pomocí vaků. Podle hasičů se nikdo nezranil, přestože byla erupce silnější než ta na začátku července, při které zemřel 35letý muž.

"Zrovna jsme byli na sopce Stromboli, když jsme ucítili malé erupce. Když jsme odešli, sopka vybuchla. Teď se znovu objevilo několik malých erupcí a v puse máme kovovou chuť. Čekáme, jestli nebude nutné pomoci s evakuací," uvedla Nicole Bremnerová, turistka z Londýna, na twitteru.

Požár a stoupající sloupec popela byl viditelný i z ostatních ostrovů. "Situace je pod kontrolou, ale pro jistotu jsme aktivovali postupy pro ochranu civilistů," sdělil Marco Giorgianni, starosta ostrova Lipari, který je největším z Eolských ostrovů.

Úřady zatím neinformovaly o tom, že by byla potřebná evakuace. Požáry zasáhly především neobydlenou část ostrova, ale tak oblast kolem obce Ginostra na západním pobřeží. Hasiči se je snaží co nejdříve uhasit.

Sopka naposledy vybuchla 3. července, kdy si vzala jeden lidský život. Při cestě na vrchol zemřel 35letý turista ze Sicílie, jeho kamarád z Brazílie utrpěl vážná poranění. Stromboli je symbolem Eolských ostrovů a vyhledávanou turistickou destinací. Ostrov obývá 500 lidí.