Výbuch sopky v souostroví Tonga vytvořil nový ostrov

Erupce podmořského vulkánu se udála v prosinci 2014, výbuch doprovázel devítikilometrový sloup kouře. Reakcí sopečného popela a magmatu s mořskou vodou se během následujícího měsíce zformovala nová pevnina. Ostrov se okamžitě se stal lákadlem pro vědce. Nyní geologové informovali o jeho vlastnostech, které během let vyzkoumali. Na ostrově už dokonce roste četná vegetace, stal se i domovem několika druhů ptactva.



Podle geologů jde o ostrov sto metrů široký a čtyři sta metrů dlouhý. Nachází se ve vzdálenosti zhruba 130 metrů o původního, nyní zatopeného ostrova. Je zajímavé, že i po téměř pěti letech zůstává na svém místě, nové vulkanické ostrůvky většinou nevydrží déle než několik měsíců. Za posledních 150 let je třetím ostrovem, který přežil delší dobu. Vědci předpokládají, že by mohl vydržet až třicet let.

Ostrov místní neoficiálně označují jako Hunga Tonga-Hunga Ha'apai – podle dvou sousedních ostrovů, mezi kterými se objevil. Zajímá se o něj i americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Ostrov nejprve sledovali pomocí satelitů, poprvé se na něm vědci vylodili vloni v říjnu. Zkoumají nejen zákonitosti vzniků nových ostrovů, doufají také, že by mohl poskytnout vodítka k tomu, jak se vyvíjí život v nehostinných podmínkách.



Ostrov je pokryt lepkavým jílovitým bahnem, které vědce zaskočilo, očekávali totiž spíše popel a ztuhlou lávu. Místy narazili také na drobný štěrk. Četné deště a eroze mořskými vlnami zformovaly na pobřeží strmé srázy a několikametrové erozní rýhy.



Nový ostrov se nachází v oblasti tzv. Ohnivého kruhu. Je to pásmo v Tichém oceánu, charakteristické častým výskytem zemětřesení a sopečných výbuchů. V oblasti dlouhé asi čtyřicet tisíc kilometrů se nachází 452 sopek a odehrává se zde 90 % všech zemětřesení na planetě, včetně těch nejničivějších.