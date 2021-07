Výbuch v lovosické chemičce policie vyšetřuje jako trestný čin

Po více než 24 hodinách od výbuchu se podařilo dostat samotný požár i jeho následky pod kontrolu. Vyšetřovatelé se tak mohli ve středu dopoledne poprvé podívat do útrob výrobny biopaliv, odkud se v noci na úterý ozvala exploze. Kromě hasičů začali na objasňování příčin pracovat také kriminalisté.

"Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V rámci dokumentace místa události jsme využili i policejní vrtulník. Budeme zjišťovat, zda nedošlo k porušení bezpečnostních předpisů," sdělila mluvčí policie Daniel Vítek.

Při explozi se zranili tři hasiči, jeden velmi vážně. Byl převezen na popáleninové centrum do Prahy. Podle posledních zpráv je mimo ohrožení života. Podle hasičů při požáru nevznikly žádné nebezpečné zplodiny, které by ohrožovaly obyvatele Lovosic. Továrna na zpracování řepky patří společnosti Preol, která spadá do skupiny Agrofert, a je největším výrobcem biopaliv v Česku.