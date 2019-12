Výbuch v Prešově mohl být ještě horší! Zmírnilo ho zřícené schodiště

Katastrofa v Prešově mohla být podle odborníka ještě horší. Kdyby totiž schodiště nebylo zbořené, mohl by výbuch zřejmě zdevastovat i další poschodí. Plyn se do stoupaček dostal nejspíš přes spáry mezi panely, které dělníci neutěsnili.

Silný výbuch v Prešově a jeho následky zaskošily i experty. Exploze měla sílu několika kilogramů trhaviny. Děkan Hornické fakulty Technické univerzity v Košicích Michal Cehlár tvrdí, že katastrofa mohla být ještě horší. "Pokud by to schodiště nebylo zbořené, je možné, že by došlo k poškození dalších pater, protože tam byl tlak," řekl pro zpravodajský portál TVNoviny.sk.

Plyn je lehký, stoupá nahoru a neměl kam uniknout. Proto se nahromadil v nejvyšších poschodích. "Aby plyn vybouchl, potřebuje impuls. Mohl jím být elektrikcý proud z vypínačů nebo z trafostanic," vysvětluje Cehlár.

Domovní důvěrník už nejspíš tuší, jak se plyn mohl dostat do stoupaček v paneláku. Plyn nejspíš vniknul do teplovodního potrubí, které před bytovkou odřízli. Dno je z betonu, na kterém jsou panely. Ty podle něj dělníci neutěsnili, takže plyn mohl unikat přes spáry.

