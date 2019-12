Výbuch v Prešově: Dělníky drží ve vazbě, jejich šéfy ani neobvinili

Krajský soud v Prešově v pondělí potvrdil rozhodnutí okresního soudu o vazbě pro tři obviněné z výbuchu plynu v jednom z tamních paneláků. Informace o soudu a uveřejněných informacích přinesl portál tvnoviny.sk.



Okresní soud na základě výpovědí obžalovaných uvedl, že poté, co muži prorazili potrubí, nevolali plynaře ani krizovou linku 112. Lidem v bytovém domě řekli, aby větrali a snažili se dovolat stavbyvedoucímu, který v čase výbuchu obědval.



Plynové potrubí mělo být v hloubce 110 centimetrů. Kopali proto o půl metru hlouběji, aby se mu vyhnuli. Že na něj narazili buď podle jednoho z mužů znamená, že jim selhal měřící přístroj, který by měl být ale nejlepší na trhu, takže je to prý nepravděpodobné, nebo bylo potrubí uložené hlouběji, než mělo být.



Obviněné před soud přišli podpořit příbuzní, přátelé a obyvatelé obcí Kojšov a Gelnica, odkud obvinění pochází. "Na základě toho, co vím, i od lidí, kteří tomu rozumí, osobně věřím v jejich nevinu nebo možná nějaký, pokud se to prokáže, minimální podíl viny na tom, co se stalo," prohlásil starosta obce Kojšov Anton Bašniar.



Další lidé poukazují na to, že obvinění prý nekopali svévolně a ti, kdo jim práci nařídili a měli by za ni zodpovědní, nejsou ani obvinění. To stálo i na jednom z transparentů, který před soud přinesli – "Zodpovědní svátkují, dělníci sedí v base!!!"



Při neštěstí, které se v Prešově odehrálo 6. prosince, vybuchl plyn v jednom z tamních paneláků a zemřelo sedm jeho obyvatel, jednu ženu se nepodařilo najít.



