Výbuch v Unipetrolu: Soud zprostil viny obžalované zaměstnance

Mostecký okresní soud v pátek zprostil obžaloby dva zaměstnance litvínovské chemičky, kteří podle státního zástupce pochybili při obřím výbuchu v roce 2015. Znalci jim kladli za vinu, že okamžitě nespustili požární systém. Soud ale dnes rozhodl o jejich nevině a konstatoval, že na lavici obžalovaných by měl sedět někdo jiný.

Litvínovské záběry z léta roku 2015 do dnešní doby připomínají válečný film. Výbuchy, oblaka kouře a plameny šlehaly vysoko nad areál chemičky. "To je, jak když vybuchne atomovka, prostě veliký ohnivý hřib vylítl nahoru. No, a prostě pak strašný horko bylo," uvedl jeden ze zaměstnanců Unipetrolu.

Hasiči evakuovali všechny lidi z okruhu několika kilometrů. Policie vyzývala obyvatele, aby nevětrali a nevycházeli z domů.

Jako zázrakem nikdo nezemřel. Příčinou výbuchu byla série technických závad. Nejdříve selhal chladící systém, pak pojistný tlakový ventil a po výbuchu začal hořet chladící olej. Policie obvinila dva chemiky, kteří měli ten den výrobní proces na starost. Oba tvrdili, že jsou nevinní. "Postupovali jsem správně, udělali jsme vše pro odvrácení havárie," řekl před soudem obžalovaný Jan Doskočil.

Soud trval přes tři roky. Znalci se nedokázali shodnout, jestli obžalovaní pochybili. Oba se hájili, že nemohli aktivovat požární systém kvůli ohrožení zaměstnanců v areálu. Soud jim nakonec dal za pravdu.

Soudci neskrývali rozpaky nad tím, že za miliardové škody nebyl dosud nikdo potrestán. Podle znalce odpovídalo zabezpečení chemičky dobám pozdního socialismu. Pojišťovny zaplatily Unipetrolu za škody více než deset miliard korun.