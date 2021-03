Východ Austrálie bičují lijáky. Kvůli záplavám evakuovali tisíce lidí. VIDEO

Kvůli silným dešťům sužují východní pobřeží Austrálie rozsáhlé povodně. Ty jsou podle odborníků nejhorší za posledních 50 let. Tisíce lidí museli záchranáři kvůli špatné situaci evakuovat, voda poškodila stovky domů.

Přibližně 13 oblastí Nového Jižního Walesu, který patří s osmi miliony obyvateli k nejlidnatějším australským státům, bylo evakuováno kvůli velké vodě. Podle premiérky Gladys Berejiklianové tam byly srážky horší, než se původně očekávalo, a to zejména v nízko položených oblastech na severozápadě Sydney.



"V pátek jsme doufali, že to bude jen událost, která se odehraje jednou za 20 let, teď to vypadá jako událost, která se odehraje jednou za 50 let,“ nechala se slyšet premiérka.



Lidé tak uprostřed noci museli opustit své domovy. Podle Berejiklianové evakuaci čeká ještě nejspíše 4000 lidí, protože deště mohou trvat až do konce příštího týdne. V neděli může v některých oblastech napršet až 200 milimetrů vody.



Australské pohotovostní složky přijaly za celou dobu na šest tisíc telefonátů o pomoc. Jen ze soboty na neděli volalo okolo 640 lidí, z nichž přibližně 66 potřebovalo zachránit ze zaplavených domů.



Extrémní počasí, které nyní východní pobřeží Austrálie bičuje, narušilo také dodávky vakcín proti covidu-19 v Novém Jižním Walesu. Právě to může negativně ovlivnit plány podat první dávku téměř šesti milionům lidí v průběhu následujících týdnů.