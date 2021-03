Východ USA čeká hlučný květen, po 17 letech se vyrojí cikády

K rojení cikád dochází v okamžiku, jakmile jarní půda dosáhne určité teploty. Miliardy cikádových nymf, které žily na kořenech stromů celých 17 let v hloubce až dvou metrů pod zemí, vylezou ze země a začnou se krmit, hledat si partnery a klást vajíčka. Po dvou týdnech dospělí jedinci hynou.

Je těžké předpovědět přesný den, kdy začne líhnutí, ale doktorka Jessica Wareová, kurátorka bezobratlých živočichů v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku, očekává, že to bude někdy kolem 13. května. "Květen bude pro cikády určitě hlasitým měsícem," řekla doktorka Wareová.

Samečci tohoto druhu cikád vydávají hlasitý, cvrlikající zvuk, který vzniká pomocí membrány na zadečku zvané tymbal. Cikády patří k nejhlučnějším zástupcům z říše hmyzu.

"Je to takový druh tance; Samečci ukazují, že dokáží vydávat co nejhlasitější zvuk a jsou slyšet co nejdál, což znamená, že budou pravděpodobně dobrými partnery. A samičky poslouchají. Cvrlikají nahlas a dlouho? ... Je to tak trochu komplikovaný akustický tanec," říká Wareová.

Periodické cikády jsou jiný druh než roční cikády, které lze slyšet většinu letních nocí po setmění. Wareová tvrdí, že vědci si zatím nejsou jisti, proč si periodické cikády vyvinuly tak dlouhý životní cyklus. Podle ní je tento jev součástí strategie přežití. Rojící se generace dosahuje závratných počtů. Odhaduje se, že na jednom hektaru může populace těchto cikád dosáhnout i několika tun.

Cikády jsou podle Wareové neškodný hmyz, který poskytuje potravu ptákům, zvířatům a jinému hmyzu. "Je docela vzrušující pomyslet na to, až se letošní populace vyrojí, protože naposledy byli tito jedinci nad zemí v roce 2004. A když se nad tím zamyslíte - za posledních 17 let se toho hodně událo," podotkla doktorka Wareová.