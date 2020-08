Výdaje na prvňáka stále rostou! O pomoc mohou rodiče požádat stát

Až 34,1 tisíc korun za rok mohou rodiče získat na prvňáčkovskou výbavu od státu. Sešity, psací potřeby, aktovka a další vyjdou pro žáky nastupující do první třídy v průměru na 6240 korun.



"Paušální poplatek, za který školy nakupují pro žáky třeba pracovní sešity do prvouky nebo sešity na psaní, dosáhne podobně jako loni v průměru částky 1000 korun. Školní aktovka vyjde zhruba na 2000. Školní penál stojí podle údajů ČSÚ aktuálně v průměru necelých 290 korun. Vybavení penálu vyjde na dvě stovky. Dále je třeba připočíst obaly na učebnice a sešity, za stovku. Přezůvky, boty do družiny a sportovní obuv do tělocvičny vyjde v souhrnu 1000 korun," popsal ekonom Lukáš Kovanda.



Dále jsou zde náklady na obědy, asi 700 korun za měsíc, a družinu, což je asi 150 korun za měsíc. Navzdory více než tříprocentnímu zdražování se náklady na školáky zvyšují meziročně zhruba o 1,6 procenta.

Anketa Můžete si dovolit kvalitní výbavu do školy, pro své dítě? Ano, bez problémů 22 7 hlasů Ano, ale musím se omezit v jiných věcech 55 17 hlasů Ne, mohu kupovat jen to nejlevnější 23 7 hlasů Hlasovalo 31 lidí.

Pomoc rodičům s výbavou má na starosti úřad práce. "Pokrývá výdaje na školní pomůcky, zájmové kroužky, obědy ve školní jídelně, ale třeba i výdaje na školní výlety nebo školy v přírodě. V případě některých z těchto položek už bude letošní meziroční zdražení markantnější, neboť třeba současný citelný růst cen potravin vytváří tlak na zdražování školních obědů," vyložil Kovanda.

O dávku označovanou jako mimořádná okamžitá pomoc mohou rodiče žádat úřad práce v místě trvalého pobytu. "Do žádosti klient popíše sociální a majetkovou situaci rodiny, rozsah nezbytných požadovaných nákladů a jejich předpokládanou cenu. Dále žadatel doloží seznam pomůcek, které po žácích požaduje konkrétní škola," vysvětlila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.



"Úřad práce individuálně posoudí příjmy a celkové sociální a majetkové poměry rodiny. Současně bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu. Po celkovém posouzení, pokud Úřad práce ČR dávku přizná, stanoví s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky," doplnila Beránková.



Pokud žadatel doloží vše v pořádku, úřad o dávce rozhodne do osmi až deseti dní. "V případě, že je třeba něco doplnit, upravit, pak Úřad práce ČR žadatele vyzve, aby tak učinil. Pak se může správní řízení protáhnout. Nadále však platí, že Úřad práce ČR dělá maximum proto, aby vše proběhlo v co nejkratší možné době," ujistila Beránková. Informace lze najít na každém úřadu práce, stejně tak jako na těchto stránkách.





