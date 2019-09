Vydatný déšť zvedá hladiny řek! Meteorologové varují před povodněmi

Předpověď meteorologů se vyplnila. Do Česka v noci z neděle na pondělí dorazil vydatný déšť, který začíná zvedat hladiny řek. Vsetínská Bečva podle Českého hydrometeorologického ústavu v nejbližších hodinách může dosáhnout třetího stupně povodňové aktivity. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji varují meteorologové před vydatným deštěm.

"Vzhledem k nasycení povodí a dalším očekávaným srážkám bude v nejbližší hodině na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích dosažen 3. SPA (stupeň povodňové aktivity - pozn. red.)," informoval ČHMÚ na svém webu. Pro Zlínský kraj (Vsetín) tak platí extrémní stupeň nebezpečí povodní až do pondělní desáté hodiny dopoledne.

Voda může podle meteorologů zaplavovat domovy, komunikace a způsobit škody na majetku. "Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny," doplnili meteorologové.

Lidé by se měli vyvarovat plavání, jízdě na lodi v korytě toku a jízdy autem přes povodňovou vodu. Měli by se vyhnout také kontaktu s touto vodou a jejími usazeninami, jelikož mohou být kontaminovány. V podmáčených oblastech také hrozí pády stromů.

Srážková mapa pro pondělí

Nízký stupeň nebezpečí před vydatným deštěm platí pro Olomoucký kraj, Zlínský kraj (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín), Moravskoslezský kraj do pondělí druhé hodiny odpoledne. "Vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/12h. Vzhledem k předchozímu nasycení může místy dojít k překročení 1. SPA," dodal ČHMÚ.

Ustávání srážek začne v pondělí večer od jihozápadu. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C. I v úterý nás čeká spíše deštivé počasí. Ráno se také mohou objevit ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, přes den pak vystoupají na 20 °C.

Ve středu bude zpočátku polojasno, během dne začne přibývat oblačnost a ojediněle se může objevit i déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 °C, v noci mohou klesnout na 8 °C. Ve čtvrtek nás čeká po ránu oblačno, od západu se pak začne postupně obloha vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, přes den pak až 24 °C.

Přeháňky do Česka dorazí také v pátek. Teploty však budou stále příjemné, a to kolem 24 °C. Od soboty do pondělí nás pak čeká zpočátku oblačná až zatažená obloha, místy přeháňky. Postupně bude polojasno a srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, poté 8 až 4 °C. Přes den bude spíše 14 až 19 °C.





Předpověď počasí: