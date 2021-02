Vyděláváte aspoň tolik, jako vaši vrstevníci? Přehled příjmů podle věku

V České republice se výrazně liší výše průměrné mzdy podle věku a pohlaví. Informace vychází z přehledu Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2019. Nejvíce si vydělají muži mezi 40 až 44 lety, nejméně naopak ženy do 19 let života. Zjistěte, jak jsou na tom vaši vrstevníci.

Průměrná mzda dosáhla v roce 2019 podle průzkumů 34 125 korun, přičemž v roce 2020 stoupla na 34 835 korun. Došlo tak ke zvýšení o 710 korun. Podle průzkumu ČSÚ si v roce 2019 nejvíce vydělali muži mezi 40 až 44 lety, a to v průměru 43 910 korun.



Z dlouhodobého hlediska si ženy v České republice vydělávají méně než muži. V rozmezí od 40 do 44 let si v roce 2019 vydělaly v průměru pouze 32 910 korun, což je o 11 tisíc méně než opačné pohlaví. Jinak tomu není ani v celkovém žebříčku, ve kterém pravidelně zaostávají.



Nejméně vydělávající skupinou občanů jsou v Česku lidi do 19 let, kteří si v předminulém roce vydělali 22 889 korun. Nejvíce si pak bez ohledu na pohlaví vydělali lidé mezi 35 až 39 lety. Průměrný věk pracujících byl přitom 42,9 let.

Nejmenší rozdíly mezi mzdami jsou mezi 40 až 49 lety života, přičemž nejméně vydělávající skupinu, tedy do 19 let, dělí od nejvíce vydělávané skupiny 15 905 korun.

Pokud bychom se zaměřili na průměrný měsíční plat bez ohledu na věk a pohlaví, tak nejvíce si lidé v roce 2020 vydělali v Praze, a to 43 035 korun. Nejméně peněz za práci získali v Karlovarském kraji, kde se průměrná mzda vyšplhala na 31 448 korun.

Nejvíce si lidé vydělají v oboru informační a komunikační činnost. Nejméně pak v administrativní a podpůrné práci.

Ce se týče mzdy minimalní, tak Česká republika patří dlouhodobě k nejhorším státům v Evropě. Česko se umístilo na šestém místě od konce z 21 zemí EU. Lépe jsou na tom například Estonsko, Polsko, Slovensko nebo Litva. Více o minimální mzdě v Česku si můžete přečíst v tomto článku.