V Amsterdamu se srazila letadla. Zděšení cestující netušili, co se děje

V úterý ráno došlo ke kolizi dvou letadel přímo na letišti. Letadlo společnosti easyJet při jízdě po ranveji svým levým křídlem narazilo do zadní části letadla jiné společnosti. Několik cestujících vně letadla celou událost popsalo jako děsivou zkušenost. "Celé letadlo se začalo třást a znělo to vážně děsivě,“ popsal jeden z pasažérů letadla na twitteru.

"Díval jsem se z okna letadla, když došlo k té nehodě,“ popisuje událost další z naštvaných cestujících. Nehoda nebyla nikterak vážná, přesto technici obě letadla ihned odtáhli z plochy do hangáru a lidé byli evakuováni zpět do hlavního terminálu letiště. Letadlo, které mělo letět do Londýna, tak nabralo zhruba dvouhodinové zpoždění.

In Schiphol Amsterdam airport a @KLM and an @easyJet plane crashed into each other at the gate pushback.

