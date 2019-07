Bomby v Sýrii padají mezi děti: Fotka holčičky zasáhla celý svět!

Nešťastný výraz muže, který bezmocně sleduje svoji malou dceru, jak drží nad ruinami domu malého sourozence – tuto fotografii lidé sdílejí na internetu a poukazují na hrůzu, kterou v pondělí prožili lidé v syrské provincii Idlib.

Při náletech byl zasažen trh se zeleninou ve městě Maarat Numán, dva obytné bloky byly zcela zničeny. Podle webu Telegraph se muž z fotografie jmenuje Amdžád al-Abduláh. Snažil se uklidnit syna a dceru, kterým zrovna trosky zasypaly sourozence. Stál s nimi na okraji méně zničené části domu, když děti spadly.

This girl child under the wreckage of her destroyed home is trying to protect her baby brother so he not fall out from the third story. Their father is about to loose his mind for not being able to save his kids.

Bombing by Russian warplanes on Ariha #idlib countryside today pic.twitter.com/J7XTbisFAS