Vydrží testy na covid zdarma i v létě? Ministerstvo řeklo, co chystá

Už je to více než tři týdny, co se v Česku změnil systém bezplatných testů na koronavirus a k testům antigenním přibyly i ty provedené PCR metodou. Vydrží to tak i během léta, nebo chystá ministerstvo zdravotnictví v testování zdarma nějaké změny? Vše zjistíte v následujícím článku.