Vydrží tropy? Meteorologové řekli, jestli se v červenci ochladí

Česko i celou Evropu zasáhly v posledních dnech extrémní vedra. Toto období ale podle meteorologů končí. Teploty se postupně vrátí do normálu pro toto roční období a závěr července bude naopak mírně teplotně podprůměrný.

Milovníkům tropických veder zbývají již jen poslední dny, kdy si mohou užít teploty výrazně přesahující 30 °C. V neděli bude na většině území 31 až 35 °C, v Čechách pak mohou teploty vystoupat až na 38 °C!

Podobně vysoké teploty očekávají meteorologové ještě v pondělí, kdy se na většině území bude ručička teploměru pohybovat mezi 28 až 33 °C, na jihu a východě pak mezi 32 až 37 °C. V pondělí by ale v průběhu dne měla od severozápadu přibývat oblačnost, na většinu území přijdou přeháňky, místy i bouřky a ojediněle i velmi silné. Podle týdenní předpovědi, kterou ČHMÚ zveřejnil v sobotu ráno, se od úterka ochladí.

V úterý bude 24 až 27 °C, na východě 29 °C, obloha bude polojasná, ojediněle s přeháňkami, postupně k večeru se má ještě více vyjasňovat. Jasno či polojasno má být i následující dva dny. Ve středu bude ale 22 až 26 °C, ve čtvrtek pak o trochu tepleji – 24 až 28 °C.

Na víkend předpovídají meteorologové v pátek 26 až 30 °C, o víkendu pak 22 až 27 °C, jasno až polojasno, ojediněle s přeháňkami či bouřkami. A rozhodně nás nečekají žádné tropické noci. Noční teploty se totiž budou od noci na středu po zbytek týdne pohybovat okolo 10 °C.

Výhled na měsíc: Průměrné teploty a horšící se sucho

Na první červencový týden to jsou podle meteorologů průměrné či lehce nadprůměrné teploty. "Další tři týdny července by měly být teplotně průměrné. Srážkově předpokládáme první a pravděpodobně i druhý týden července podprůměrné. Třetí a čtvrtý týden července by měly být srážkově průměrné," napsali meteorologové v dlouhodobém výhledu, který zveřejňují vždy na čtyři týdny dopředu v sobotu ve 14 hodin.

Pokud jde o teploty, tak ve 2. červencovém týdnu by se přes den nejčastěji měly pohybovat mezi 25 až 27 °C, mohou však vystoupat až na 32 °C. Třetí týden nás čekají stejné průměrné teploty, avšak ručička by už měla vystoupat maximálně na 30 °C. Nejchladnější má být 4. červencový týden, kdy se průměrné teploty mají pohybovat mezi 22 a 27 °C, byť mohou občas vyskočit i na 32 °C.

Předpověď nepotěší ani ty, kteří bojují se suchem. "Předpokládáme prohlubující se deficit vláhy. Navíc se srážky budou často vyskytovat v přeháňkách a bouřkách, takže lze očekávat jejich velké místní rozdíly," varují meteorologové.