Vydržme to ještě chvíli. I vy nám chybíte, vzkazují známé osobnosti

"Situace není dobrá a asi ani dlouho nebude. Když to nedělá naše vláda, tak to dělejme my, buďme odpovědní. Když přečkáme jaro, tak pak přijde to léto a budeme se moct zase potkávat," vyzývá spoluobčany zpěvák Matěj Ruppert.

Podle imunologa Václava Hořejšího je třeba, abychom všichni přispěli k tomu, aby se aktuální situace zlomila. Skladatel a zpěvák Marek Ztracený si myslí, že "to není o nařízeních, o politicích, ale o každém z nás".

Slova známých osobností ocenil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Jsem rád, že známé osobnosti podporují nastavená protiepidemická opatření. Je důležité, abychom nyní všichni drželi spolu," vyjádřil se na sociální síti.

Ředitel Divadla Na Jezerce a herec Jan Hrušínský připustil, že lidé by se nejspíš chovali více rozumně, kdyby měli nějaký lepší příklad. Psychiatr Karel Nešpor doporučuje držet se v bezpečí, cvičit jógu nebo chodit běhat. Důležitý je podle něj i humor.

"Tahle situace už trvá možná pro někoho hodně dlouho, ale je spousta věcí, který lze dělat i s rouškou," domlouvá národu herecká stálice Zlata Adamovská. Její kolegyni Daně Morávkové dle jejích slov chybí diváci.

"Poslední představení bylo 13. března, byl to pátek, to nezapomenu. Nám hercům strašně chybíte vy, diváci," svěřila se Morávková TV Nova. Houslový virtuos Pavel Šporcl nosí prý roušky od počátku pandemie.

Tvrdí, že zprvu se mu lidé v obchodě dokonce smáli. Nosit respirátor už pro něj prý nebude nic nového a je to také to nejmenší, co pro ostatní může udělat. Zpěvák Janek Ledecký vidí možný konec pandemie v očkování.

"Trvá to dlouho, je to otrava, i mně to jako vadí, ale buďte zodpovědní. Nedělejte kraviny, nechoďte zadníma dveřma do hospod a nedělejte, že se nic neděje," apeluje na Čechy rocker Petr Janda.

Také herec Petr Štěpánek se dle svého vyjádření pro TV Nova nemůže dočkat, až odloží roušky, respirátory a až "začneme žít normálně". Je dle jeho slov jen potřeba vydržet.

"Buďte silní, vydržte to ještě chvilku a pak tenhleten blbinec půjde někam pryč. Držím vám palce a buďte negativní," vzkazuje herec Martin Stránský.