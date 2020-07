Vyhlásí vláda další nouzový stav? Ministr Hamáček to nevyloučil

Lidé, kteří jsou pozitivní na koronavirus a mají nařízenou karanténu, se podle zákona nemůžou účastnit voleb. Ministr Hamáček v rozhovoru pro CNN Prima News připustil, že pokud by jejich počty měly stoupat, znamenalo by to ohrožení voleb.

Na místě by tak bylo jejich odložení. Ke krajským a senátním volbám mají lidé jít 2. a 3. října. Pokud by v karanténě skončily tisíce lidí, znamenalo by to dle Hamáčka horší situaci, než která panovala na počátku epidemie.

"Stát by na to zase musel reagovat nějakou formou mimořádného opatření, i na to zákon pamatuje. V nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb," řekl ministr vnitra. K posouzení situace plánuje vytvořit expertní tým ze zástupců ministerstva zdravotnictví a vnitra.

Odklad je podle Hamáčka možnost, se kterou se počítá až jako poslední. Epidemiologická situace by totiž musela být natolik kritická, že by se znovu přistoupilo k vyhlášení nouzového stavu.

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna však v pondělí odklad voleb vyloučil. Jde podle něj o příliš velký zásah, ke kterému se navíc váže "prodloužení volebního období dosavadních krajských zastupitelstev a zkrácení volebního období těch budoucích".

Zároveň Mlsna připustil, že například v Polsku, Jižní Koreji nebo Srbsku se podobné opatření povedlo zdárně uvést do praxe.