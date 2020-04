Výhled počasí: Po Velikonocích bude i mrznout! Pak přijde sucho a teplo

Nejchladněji bude v nejbližších dnech v úterý, ve středu a ve čtvrtek, kdy denní teploty klesnou k 10 až 15 °C. Nejnižší noční teploty se mohou pohybovat i jeden až dva stupně pod bodem mrazu. V průběhu čtvrtka se zároveň dle závěrů meteorologů začne znovu oteplovat.

"Období příštích čtyř týdnů, tedy 13. 4. až 10. 5., jako celek očekáváme teplotně průměrné. Teploty vzduchu se budou pohybovat většinou kolem dlouhodobých průměrů, přechodně se vyskytnou i teploty podprůměrné. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot se budou pohybovat převážně od 16 do 19 °C. Srážkově budou první dva týdny podprůměrné, další dva týdny by měly být průměrné až mírně nadprůměrné," informují meteorologové ČHMÚ na webu.

Meteorologové předpokládají rozdíl mezi denními a nočními teplotami v tomto a následujících dvou týdnech kolem 11 stupňů, což je neobvykle vysoký rozdíl. Během následujícího týdne nejvyšší denní teploty vystoupají a nad 19 °C. V týdnu od 20. dubna se průměrné denní teploty předpokládají kolem 22 stupňů. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 1 °C.

Přes střední Evropu by se počátkem příštího týdne, počínaje pondělkem, měla přehnat studená fronta, skrze niž do Česka přechodně pronikne studený vzduch od severu. Do střední Evropy se následně podle odborníků začne rozšiřovat tlaková výše, která se v polovině týdne bude přesouvat přes střed Evropy k jihovýchodu. Poté k nám začne proudit od jihozápadu teplý vzduch.

Pršet by v nadcházejících týdnech mělo spíše průměrně. Výraznější srážky meteorologové očekávají až s koncem měsíce. Týden počínaje 13. dubnem by měl být spíše suchý. Přelom dubna v květen se naopak očekává srážkově nadprůměrný.