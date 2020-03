Vyhlídka z 335 metrů nad zemí. New York láká na novou atrakci!

New York se chlubí novým unikátem - vyhlídkovou plošinou ve výšce 335 metrů nad zemí. Vyhlídka Edge (hrana, okraj) je nejvyšší nejen v New Yorku a Severní Americe, ale její tvůrci tvrdí, že i na severní polokouli.

Noční můra všech, kdo trpí závratěmi. Ráj pro ty, kdo milují výhled na manhattanské panorama. New York otevřel novou vyhlídkovou plošinu Edge, která slavnou vyhlídku na Empire State Building převyšuje o třicet metrů.

"Stavba trvala pět let. Původně totiž plošina nebyla součástí budovy a do plánů se dokreslovala později. Proto jsme se rozhodli pro zavěšený balkon, to bylo pro architekty nejjednodušší řešení," vysvětlil Jason Horkin, viceprezident Hudson Yards.

Vyhlídka s částečně prosklenou podlahou se nachází ve stopátém patře mrakodrapu projektu Hudson Yards. Vyhlídková plošina zůstává otevřená i přesto, že město New York vyhlásilo kvůli epidemii nového typu koronaviru stav nouze.

"Ruší se všechna shromáždění lidí nad 500 osob. Týká se to demonstrací, koncertů, sportovních utkání, konferencí a podobně. Zákaz platí až do odvolání," oznámil starosta města Bill de Blasio.

Ve městě, které nikdy nespí, se nejméně na měsíc uzavřela divadla na legendární Broadwayi. Ve městě je potvrzených 95 případů nákazy. Newyorský starosta stav nouze zavedl poté, co prezident Spojených států Donald Trump odmítl vyhlásit nouzový stav pro celou zemi.

"Ve světle posledního vývoje případů ve městě, ale i celonárodně, s tím, co vidíme, že se děje ve světě, je na čase vyhlásit stav nouze," má jasno de Blasio.

Ve Spojených státech amerických novým typem koronaviru onemocnělo více než 1200 lidí.