Vyhodili ji dveřmi, vrátila se oknem. Zastávky v Praze bude zase dělat stejná firma

JCD provozuje v Praze přístřešky, city lighty a další reklamní plochy skoro 30 let. Před pár lety Praha smlouvu vypověděla, protože byla pro město nevýhodná.

"Městský mobiliář poskytovaný JCDecaux se začne odstraňovat po 30. červnu tohoto roku," uvedl předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Jenže jak Praha firmu vyhodila pomyslnými dveřmi, tak ona se vrací oknem. Kvůli městským částem. Některé se totiž s JCD dohodly na pokračování spolupráce.

"Do dnešního dne není vybrán provozovatel a proto části uzavírají smlouvy s JCDexauc," vysvětlil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

"Nechceme způsobit, že by se uřezaly zastávky a občané by mokli. Máme uzavřenou smlouvu s JCDexauc na tři zastávky od 1. července. Jednáme o dodatku, že by nám JCDexauc za výlohu platil," uvedl místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO).

To je ale přitom naprosto běžná věc. Právě na tom města vydělávají. "Pronájem takových ploch má být maximálně transparentní a má být hrazen penězi," řekl prezident Asociace komunikačních agentur Jan Binar.



Opozice kvůli tomu kritizuje magistrát. "Podle mě zaspalo vedení města. Důsledkem toho jsou ta soliterní jednání městských částí, což nedopadne dobře," uvedl poslanec Patrik Nacher (ANO).

Jiní ji ale brání. "Když jsem byl radní, tak jsme s panem Nacherem byli v koalici. Takže jestli město zaspalo, tak i kolegové z ANO na tom mají svůj podíl," řekl pražský zastupitel a bývalý radní Jan Wolf (KDU-ČSL).





V budoucnu se tak může stát, že zastávky na území Prahy budou mít jiný design a provedení než zastávky, které jsou na území městských částí.

"My jsme připraveni z hlavního města odejít, protože si to město přeje. Jak si to rozhodnou městské části, není naše starost," uvedl mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka.

Praha chce soutěží vybrat nového provozovatele městského mobiliáře, který přístřešky na zastávkách znovu postaví. Těch na kterých vydělávala JCD je asi 800. Postupně budou mizet.

Kvůli pronájmu reklamních ploch v Praze už padaly trestní oznámení i rozsudky. Podle nepravomocného verdiktu se JCDecaux, její technický ředitel Tomáš Tenzer a bývalý místostarosta Prahy 1 Michal Valenta (ODS) před časem dopustili zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. Mají zaplatit pokutu. Proti rozsudku se odvolali.