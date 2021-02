Výhody pro naočkované? "Největším bonusem je ochrana," tvrdí resort

Kvůli zavedeným opatřením proti koronaviru se omezil veškerý společenský život, navíc se uzavřely také restaurace nebo obchody. Právě proto stát začal uvažovat o tom, že by například na různé koncerty a utkání mohli lidé s negativním testem v případě, že by byli očkovaní. Ti by tak měli oproti ostatním jisté výhody.



To se však nelíbilo odborníkům, podle kterých je zvýhodnění diskriminací lidí. "V tento moment není ani zdaleka zajištěna dostupnost vakcíny pro všechny lidi, kteří by se chtěli nechat očkovat. Proto je nemístné přemýšlet o sankcích pro neočkované,“ řekl právník Ondřej Dostál.



Podle ministerstva zdravotnictví by však v dohledné době naočkovaní lidé neměli být oproti těm, kteří vakcinaci ještě nepodstoupili, zvýhodňováni. "Největším bonusem pro očkované je především to, že budou chránění před onemocněním covid-19,“ tvrdí mluvčí resortu zdravotnictví Barbora Peterová.



Přesto však připustila, že by vakcína mohla lidem zjednodušit cestování, navíc by nemuseli dokládat ani negativní test. "Očkovaný získá také potvrzení, kterým se pak může prokázat a nebude po něm už vyžadován například test. Určitě bude mít očkování význam i při cestování,“ doplnila.



V budoucnu by tak očkovaní lidé nemuseli při návratu do Česka podstoupit testy a následně nastoupit do karantény. Podle vakcinologa Romana Chlíbka by to poté mělo platit také pro vycestování do zemí, které po českých občanech při příjezdu požadují negativní testy nebo karanténu.



Naočkovaní lidé však podle nového metodického pokynu, nebudou muset do karantény v případě, že se setkají s pozitivním člověkem. Epidemiologická skupina totiž doporučila, aby lidé nemuseli do karantény v případě, že dostali obě dávky vakcíny proti koronaviru a od té poslední uplynulo alespoň 14 dnů.



Lidé však musí mít certifikát o očkování nebo údaje musí být dohledatelné v centrálním systému. "Pokud člověk splní tato kritéria, pak by nešel do karantény v případě kontaktu s pozitivním člověkem,“ řekl Chlíbek.

Přestože se vakcína AstraZeneca v Česku využívá méně, je ale stejně účinná a bezpečná jako ty další. Více se dozvíte v následující reportáži: