Vyhrajte hybridní automobil s plnou nádrží na víkend

K této příležitosti vyhlásila soutěž o hybridní automobil s plnou nádrží na víkend. Stačí vyplnit soutěžní formulář a 6. prosince si při slosování držet palce. Soutěž probíhá primárně na Facebooku.



„Vzhledem k tomu, že jsme v Praze otevřeli první novou pobočku v Praze za posledních deset let, rozhodli jsme se ji i marketingově podpořit speciální soutěží,“ uvedl provozní ředitel sítě AAA AUTO Petr Vaněček. Zájemci o hybridní automobil s plnou nádrží na víkend musí pouze vyplnit celý soutěžní formulář, který je k dispozici na odkazu https://www.aaaauto.cz/soutez-o-hybrid. „Z řádně vyplněných formulářů bude vybrán jeden výherce losováním, které proběhne dne 6. 12. 2019,“ doplnil Vaněček. Soutěž potrvá až do 30.11. a výhru si výherce může vyzvednout do konce letošního roku.



Pobočka v Čestlicích nabízí všechny služby klasického autocentra AAA AUTO – výkup, prodej a finanční služby, včetně úvěrů na nákup vozů a zprostředkování jejich pojištění. Vzhledem k poloze a vysoké přirozené návštěvnosti lokality AAA AUTO počítá s rychlým náběhem prodejů až na více než 120 vozů měsíčně. „Naším cílem je přiblížit se zákazníkům na jihovýchodní straně Prahy, která se velmi intenzivně rozvíjí. Proto jsme se rozhodli otevřít další pobočku, která bude obsluhovat i přilehlé regiony středočeského kraje,“ dodal Petr Vaněček.



Autocentrum v Čestlicích je první svého druhu s vysokým zastoupením zánovních vozů s parametry značky Mototechna, jejichž podíl bude zhruba nadpoloviční. V rámci skupiny AAA AUTO je již její 57. pobočkou. Pobočka má celkovou plochu 6 300 m2. Z toho 600 m2 tvoří prostory pro zákazníky a kanceláře určené pro prodej, poskytování finančních služeb a administrativní zázemí. Na ploše a v dalších prostorách je prostor pro nabídku 200 aut. Pobočka je vybavena vlastním servisem a výkupním centrem. Celková investice do spuštění autocentra byla 4 miliony korun. K tomu je samozřejmě nutno započítat ještě hodnotu vystavených vozů, která je přibližně 60 milionů korun. Celková nabídka „Áček“ v regionu Prahy je tak nyní více než 2 500 aut.