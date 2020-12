VYHRAJTE KREATIVNÍ BALÍČEK PRODUKTŮ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

a tvoření.

Soutěžte s námi o tři balíčky v motivu Ledového království od nakladatelství JIRI MODELS.

Novinkou letošních Vánoc je vodová omalovánka velkého formátu s propracovanými detaily.

Stačí jen štětec a pár kapek vody, nikde nezůstanou skvrny od barev. Děti jednoduše rozetřou barevné pigmenty uvnitř a obrázek se krásně probarví. Mohou si ho pak každý obrázek samostatně vystavit.





Každé dítě bude zaručeně nadšené z velké samolepkové knihy Bav se a nalepuj zas a znovu! Kniha obsahuje čtyři barevná pozadí a samolepky, u kterých není použito lepidlo a dají se tak lepit opakovaně. Děti mohou tvořit různé příběhy každý den, zažijí spoustu zábavy a trénují koordinaci ruky a oka. Samolepky navíc přilnou ke každému hladkému povrchu a nezanechávají žádné stopy.Pro zvídavé děti máme naučné samolepkové knížky , díky kterým se zábavnou formou učí a získávají nové znalosti.Samolepky v podobě fotografií ukazují dětem opravdovou podobu zvířat, strojů a věcí. Školáci si pak o nich sami mohou vedle obrázku něco zajímavého přečíst.Pohádky čtou rády nejen děti, ale i dospělí. Příběhy známých pohádek mohou děti a rodiče společně interaktivně dotvářet pomocí přiložených samolepek v originální samolepkové knížce Malý formát se navíc hodí do batůžku a děti si tak mohou knížku vzít s sebou kamkoliv.. Mimoni a TrollovéLedové království, Princezny, Auta, Sofie První, Minnie a DinosauřiMickey, Minnie a Trollové------------------------------------------------------------------------------------HERNÍ ŘÁDinternetové soutěže portálu TN.cz o balíčky Ledové království______________________________________________________________________________________1. Vyhlašovatelem soutěže o balíčky Ledové království (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost JIRI MODELS a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 7. 12. 2020 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 13. 12. 2020 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá balíček Ledové království.6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova /anebo spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.nova.cz.