Vyhrál 100 000 Kč měsíčně na 20 let!

Na 20 let bezstarostného užívání se může těšit sázející z Jihomoravského kraje. Výherce vsadil 4 sloupce náhodných čísel za 100 Kč. Měsíční rentu ve výši 100 000 Kč přinesla čísla v prvním sloupci, konkrétně 12, 13, 17, 21, 23, 25 a 28.



Život podle vlastních snů a představ, naplněný zážitky, cestováním, radostí a bez nutnosti řešit rutinní povinnosti. Tak lze stručně charakterizovat budoucnost, která čeká na výherce loterie Extra Renta z jižní Moravy.



O 100 tisíc měsíčně na 20 let se losuje každé pondělí



Extra Renta je podobně jako Sportka nebo Eurojackpot postavena na principu číselné loterie, kde se volí 7 čísel z 33. Výhru můžete získat už za 3 uhodnutá čísla. Cena sloupečku je 25 Kč, sázenka obsahuje 4 sloupečky. Losování probíhá jednou týdně, a to vždy v pondělí ve 20:00. Hlavní výhra je každý týden v plné výši: 100 000 Kč na 20 let.



18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.