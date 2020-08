Vyhrál 20 milionů ve Sportce. Uklidnil ho až panák!

Příběh tohoto výherce je v mnoha ohledech jedinečný, nejde totiž o úplně typického sázejícího ani o úplně typickou výhru. Všechno nasvědčuje tomu, že jeho štěstí ve Sportce bylo doslova osudem. A ten k němu byl víc než štědrý: nadělil mu přesně 19 794 542 Kč.



Plný tiket si muž ve středním věku podal na mimořádné páteční slosování. Dal si tu práci, že na něm zaškrtal pouze svá šťastná čísla, a nezapomněl připojit ani Šanci. Sázenku pak donesl do své oblíbené trafiky a tím to pro něj na nějakou dobu skončilo.



O všem rozhodl druhý tah



Jenže pak přišlo ono osudové slosování. „Moc často se na přenos nekoukám, ale tentokrát jsem po sportu televizi nevypnul,“ začíná své vyprávění Moravan ze Zlínského kraje. Vsazená čísla si zhruba pamatoval, a tak začal nejdřív pociťovat zklamání - míčky prvního tahu mu vysněné miliony nepřinesly. Jenže pak přišel druhý tah.



„Jak postupně padala čísla z osudí, blesklo mi hlavou, že to není snad možné,“ popisuje muž, kterému byla štěstěna opravdu nakloněna. Právě v tu chvíli začal výherce tušit, že je dost pravděpodobné, že se mu už brzy změní život od základu. Vše se ale ještě rozhodl ověřit přes mobilní aplikaci Sazky v telefonu.



A už za pár sekund přišel naprostý šok! Nevyhrál totiž jednu výhru ani dvě: v jednom jediném slosování vyhrál díky vlastním číslům rovnou desetkrát! Muž si na své konto připsal pět výher ve čtvrtém pořadí a čtyři výhry ve třetím, což mu dohromady vyneslo 87 972 Kč. Krásná částka, řeknete si. K tomu ale přibylo ještě první pořadí druhého tahu, tedy 19 706 570 Kč. Dohromady tak získal bezmála 20 milionů.



O výhře nikomu neřekl



Aby se z té obrovské dávky štěstí aspoň trochu vzpamatoval, musel si prý dát panáka. V noci také příliš nespal a přemýšlel, s kým se o svoji milionovou kliku podělí. Nakonec padlo zásadní rozhodnutí - o výhře zatím nikomu neřekl a ani nepřemýšlí, že by to změnil.



Když jsme se nového loterního multimilionáře ptali, jak s penězi naloží, až nás trochu překvapilo, jak pevně stojí nohama na zemi. „Žádné zásadní změny neplánuji, jsem se svým životem celkem spokojený. Práci měnit nechci, a i když jsem tolik peněz pohromadě nejspíš nikdy neviděl, nemyslím, že bych se z nich zbláznil,“ usmívá se muž.



Stát mu sebere 3 miliony



Ten také neplánuje nějaké bujaré rozhazování, už teď je ale jisté, že jednu věc si dopřeje zcela určitě - koupí si nové auto. Ještě jedno oznámení mu na závěr našeho setkání neudělalo radost, a to je daň z loterií, kterou musí odevzdat státu. Ministerstvo financí mu z jeho výhry ukrojí bez pár drobných 3 miliony korun.



„Radost z toho nemám, to je asi celkem jasné. Místo státu bych radši poslal peníze třeba nemocným dětem,“ mračí se výherce. Po chvilce ale dodává: „I přesto ale musím říct, že jsem teď opravdu spokojený, protože díky Sportce bude můj život daleko jednodušší,“ loučí se s námi s optimismem a úsměvem sympatický výherce.



