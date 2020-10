Vykolejení vlaku za desítky milionů! Chyba v komunikaci, řekla inspekce

Hlavní příčinou vykolejení vlaku v Chodové Plané z loňského léta, kde se škoda vyšplhala do desítek milionů korun, je podle Drážní inspekce špatná komunikace. Vlak převážel vápenec, strojvedoucí překročil povolenou rychlost o 61 kilometrů za hodinu.

Rozházené vagóny, okolí pokryté bílým prachem. Tak to vypadalo loni koncem července u železnice v Chodové Plané v Plzeňském kraji. V zatáčce tam vykolejil vlak převážející vápenec. Strojvedoucí přehlédl informace o změně maximálně povolené rychlosti, kterou nakonec překročil o desítky kilometrů za hodinu.



Nyní Drážní inspekce ukončila vyšetřování. "Inspekce dospěla k závěru, že informace o snížení rychlosti se ke strojvedoucímu vlaku nedostala včas, a to i přes to, že jak provozovatel dráhy, tak příslušný dopravce si splnili své povinnosti a informaci o změně rychlosti řádně a včas zveřejnili," uvedl mluvčí inspekce Jan Kučera.



Strojvedoucímu přišla informace na tablet, tu si ale nepřečetl, přestože to byla jeho povinnost. Přehlédl také návěstidlo, které jej o snížení maximální rychlosti informovalo.



"Právě skutečnost, že dopravce systémově umožnil strojvedoucímu vyjet s vlakem na trať, aniž by měl jistotu, že se strojvedoucí seznámil s důležitými změnami, přičemž zásadní snížení rychlosti o 65 kilometrů v hodině bylo na trati návěštěno pouze jedním návěstidlem, považuje Drážní inspekce za slabinu celého řešení snížení rychlosti, zejména pokud na trati není zavedeno technické řešení, které by toto pochybení strojvedoucího aktivním zásahem do řízení vlaku zabránilo překročení nejvyšší dovolené rychlosti a v konečném důsledku i vykolejení," objasnil Kučera.

Inspekce nijak nezpochybňuje nutnost strojvedoucích se seznámit se změnami na trati, chybějící ujištění o tom, že strojvůdce o změnách skutečně ví, považuje za snížení bezpečnosti.



Inspektoři se také pokoušeli zjistit zpětnou vazbu od strojvůdců se zajištěním anonymity, odezva byla však zcela minimální, což moc nenapomáhá kultuře bezpečnosti na tratích.



"Na základě poznatků ze šetření Drážní inspekce vydává řadu bezpečnostních doporučení Drážnímu úřadu, zejména aby došlo ke změně vnitřního předpisu provozovatele dráhy ve vztahu k umisťování návěstí oznamující změnu rychlosti na trati, aby se razantní snížení rychlosti na trati návěštilo opakovaně a aby v takzvaných tabulkách traťových poměrů byly tyto zásadní změny rychlosti zvýrazněny," uvedl Kučera.



"Dále u dopravců je třeba zajistit, aby strojvedoucí, pokud se před jízdou jednoznačně a prokazatelně neseznámí se změnami parametrů tratě, nemohl vůbec s vlakem odjet a aby se případně i zkrátila doba, během níž musí strojvedoucí danou trať projet, aby si oživil její parametry," uzavřel Kučera.