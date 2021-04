Vykradená sesterna covidové JIP: Tento muž chodil po nemocnici

Začátkem týdne pohoršila čtenáře TN.cz pohoršil případ z Náchodska, kde zloděj vykradl šatnu sestřiček covidového oddělení. Odnesl si peníze, platební karty a doklady, škoda přesáhla 10 tisíc korun. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.



Policii se podařilo získat záznam s mužem, který se měl v dané době pohybovat po nemocnici. "Postupně zkoušel všechny kliky místností, až narazil na sesternu, kde chvíli pobyl a pak spěšně z oddělení odešel. Na chodbě se nalezl batoh, který by měl patřit neznámému muži. Kamerový systém totiž zaznamenal, že ho měl muž pouze při sobě na vstupu," popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.



Další kamery muže zachytili v momentě, kdy krátce před půl osmou večer nastoupil do vlaku jedoucího na Choceň. "Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit totožnost neznámého muže, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo muže pozná, ať zavolá na linku 158, nebo se přímo dostaví na jakoukoliv policejní služebnu," požádala Kormošová. Zloději kvůli krádeži hrozí osm let za mřížemi.

Tento muž se měl pohybovat po nemocnici. Znáte jej?