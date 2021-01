Vyléčením z covidu to nekončí! Děti i dospělé trápí zanícené oči a sítnice

Jana Vajdíková s covidem bojovala 14 dní. Vypadá to, že si nemoc nevybrala daň na plicích, ale na zraku. "Už během té nemoci se to začalo zhoršovat, a postupně se to zhoršovalo ještě více," prohlásila Jana.



"Začala jsem pociťovat takové mlhavé vidění, jak kdyby se člověk díval přes igelitový sáček. Diagnostikovali mi změny na očním pozadí," přiblížila Jana. "Našli jsme takové drobné nespecifické změny," popsal primář Moravskoslezského očního centra Jiří Slepánek.



"Po tom covidu míváme opravdu hodně škaredé virové záněty. Lidé špatně vidí, máme obrovský nárůst pacientů," objasnila vrchní sestra Dagmar Řandová. Denně si u ní v ordinaci na podobný problém stěžuje přes 100 lidí. Museli kvůli tomu zřídit i recepci.



Podle primáře se nejedná jen o dospělé, zhoršený zrak po covidu-19 trápí i děti. "Ze dne na den se zde objevují lidé, kteří prodělali covid, a stěžují si, že se jim zhoršilo vidění, a brýlemi to nejde vykorigovat," přiblížil Slepánek.



U dětí je problém potíže se zrakem vůbec odhalit. Často to rodičům samy neřeknou. V nemocnici teď budou porovnávat pacienty, kterým se po covidu-19 zhoršil zrak, s těmi, kteří žádné změny nepociťovali.