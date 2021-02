Výměna: Bára chtěla říct Kristýně, že je špína. Ta jí ale vytřela zrak

Ve Výměně jste poznali Barču (32), Honzu (27), Damiána (5) a Sebastiána (1,5) z Týna nad Vltavou a druhou rodinu Kristýnu (29), Jirku (22) a Vali (2). Jednu chvíli to vypadalo, že to Bára možná i vzdá a Výměnu ukončí předčasně, nakonec to ale vydržela.

Chtěla si Kristýnu Mezi osmi očima podat za to, že se nestará o malou Valerii a místo toho chodí do práce, že má doma špínu, pavouky a brouky, jenže Kristýna udělala něco, co Bára nečekala. "Máš milionové kluky a skvělého chlapa," složila jí poklonu Kristýna hned, když se potkaly.

To ale nebylo všechno. "Tady ode mě něco máte," podala Kristýna Báře dárkový poukaz. Stálo na něm: "Tímto bych Vám chtěla věnovat jeden romantický večer jen pro Vás dva. Doufám, že si ho moc užijete a udělám Vám tímto radost. Náhradní manželka." Báře došly slova: "To si děláš srandu! To jako od tebe?"

Bára se tak ve svém projevu vůči Kristýně hodně mírnila. "Měla by sis víc vážit, že máš tak super holčičku a věnovat se jí, aby nebyla pořád na hlídání," řekla Barča jemně. To se přidal i Jirka, kterému také vadí, že je Kristýna často na brigádě v kasinu. "Budeš to muset omezit. Vždycky to jde," reagoval razantně Jirka na Kristýniny protesty.

"Měla jsem pro ni připraveno, že je to strašná špína se zanedbanou domácností a holkou. Ale tím dárkem mě úplně odzbrojila," vysvětlila Barča, proč Kristýně neřekla to, co měla už několik dní na srdci. Konec Výměny byl ovlivněný i tím, že malá Valinka strávila poslední noc v nemocnici kvůli problémům s dýcháním. Vše by ale mělo být v pořádku.

Výměna přinesla rodinám různá poznání. "Už nebudu po klucích tolik křičet kvůli úklidu, ale nechci nic měnit na naší rodině. Uvědomila jsem si, že je nechci ztratit a už je nikdy neopustím," slíbila Bára. Jirka doufal, že Výměna hlavně pozmění Kristýnu. "Doufám, že jí dojde, že je s námi málo a měla by si přehodnotit, co je pro ni důležitější," přál si Jirka.

Kristýna ale nevypadá, že by si to vzala k srdci. "Nic měnit nebudu. Jsem ráda za to, jak to máme postavený. Nedokážu si představit, že bych seděla tři roky na pr**li a nic nedělala," řekla Kristýna. A flegmatický Honza si prý neuvědomil nic nového. "Ona ví, že ji miluju, myslím si, že to je na celý život," dodal Honza.

