Výměna dětí: Stropnický s partnerem mají na zámku milou návštěvu

Stropnický a Krejčík se nedávno zúčastnili pořadu Výměna manželek. Krejčík se v náhradní rodině staral celkem o šest dětí, se kterými si vybudoval moc hezký vztah. Slíbil jim také, že za ním můžou přijet na zámek. A svůj slib dodržel. Právě v těchto dnech tak děti z druhé rodiny tráví léto na zámku.

Fotografií s dětmi se na Instagramu pochlubil Daniel Krejčík. "Výměna dětí. Moje náhradní holčičky z Výměny na prázdninách na zámku. A furt jsou stejně úžasné," napsal Krejčík ke snímku.

S dětmi tráví čas nejen na zámku, ale vyráží také na zmrzlinu nebo na hřiště. Kromě 14leté Martiny, 10leté Šárky a 7leté Adélky mají s sebou také ani ne ročního Josífka.

Krejčík ve Výměně promluvil také o tom, že by jednou chtěl mít své děti. Na pořad se tehdy dívala také 9letá Emma z dětského domova, která Krejčíkovi poslala email. "Říkal si, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože jsi se mi moc líbil. Já mám ráda koně, psy, papoušky, ale možná i divadlo. Ale to nevím, protože jsem tam ještě nikdy nebyla," napsala malá Emma na úvod. Celý dopis si můžete přečíst v tomto článku.

