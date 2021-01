Výměna manželek: Závislost na telefonu a dva muži v domácnosti!

Ve středu vás Výměna manželek opět seznámí se dvěma rodinami. První rodina žije ve Velkých Hamrech a její členové jsou Káťa (23), Honza (25) a Mia (1). Tato poměrně malá rodina se do Výměny manželek přihlásila hlavně, protože je to výzva.

Ale asi jako všechny rodiny mají něco, co by rádi změnili. "Honza by mohl být víc doma. Výchova malé je v podstatě celý den na mně," stěžuje si Káťa. "Já se snažím být doma, ale peníze důležité jsou," vysvětluje Honza. On sám by na manželce nic neměnil. "Káťa je hodná, pracovitá, o všechno se zvládá starat," říká Honza.

Na druhé straně v Turnově je rodina trochu netradiční. Poznáte Vendy (32), Mária (48), Verunku (3) a dalšího Mária (9 měsíců)... ale to není všechno. V rodině pravidelně bývá i rodinný přítel Zdeněk.

Do Výměny manželek je přivedl také celkem netradiční důvod. "Přihlásila nás Máriova bývalá manželka, která říkala, že to Mário deset dní nevydrží," vysvětluje Vendy. "Já to dám," tvrdí Mário. Ale rozhodně na to nebude sám.

Zdeněk bývá u rodiny totiž neustále. "Je to rodinný příslušník a s Máriem bez sebe nedají ani ránu," popisuje Vendy, která nevypadá, že by jí to vadilo. "Jsem tady skoro každý den," říká Zdeněk. "Opravuje věci, když se něco pokazí. Já nejsem na domácí práce, tak on s tím pomáhá," říká Mário.

Problémem je výchova malé Verunky z Máriova předchozího vztahu. Verunka je moc fixovaná na tatínka, a to často bývá příčinou hádek. Není to ale jediný důvod neshod. Vendy podle manžela hraje až příliš často hry na mobilním telefonu, což mu hodně vadí. Vendy zase nastiňuje, že Mário trochu víc pije.

Jak si mladičká Káťa poradí v nestandartní rodině, kde v podstatě žije jedna žena se dvěma muži? A dokáže se pohodlná Vendy přizpůsobit životnímu stylu mladé rodiny? Sledujte Výměnu manželek už ve středu na TV Nova. Tento díl si můžete už nyní přehrát na portálu Voyo a pokud jste nestihli minulý díl, můžete se podívat zde.