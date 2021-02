Výměna: Ivana má až chorobnou potřebu hromadit jídlo, zbaví se jí?

V nové epizodě se setkáme s rodinou z městysu Vraný: Martinou (50), Evženem (55) a Gábinou (13). Do Výměny manželek přihlásila rodinu Martina. V poslední době se s partnerem na její vkus až příliš hádají. Hlavním problémem páru je dům, který potřebuje rekonstrukci. Práce na domě celou rodinu svazuje, a tak na nic jiného nezbývá čas.

Na druhé straně poznáme Ivanu (55), Iva (53) a také Iva (16), kteří žijí ve Zvíkově. Problémem páru po sedmnáctiletém soužití je, že si nemají co říct. Ivana má pocit, že všem ostatním dělá hospodyni, ale když ona potřebuje pomoc, tak se jí nedočká.

Právě to, že je Ivana velkou hospodyní, se ukáže jako problém. Martina totiž zjistí, že Ivana až chorobně hromadí nejrůznější potraviny. Neuvěřitelné množství zásob, které doma má, není absolutně potřeba. Tak jí to Martina s pomocí chlapů pěkně vytřídí.

Anketa Která rodina je vám sympatičtější? Rodina Ivany 0 0 hlasů Rodina Martiny 100 2 hlasy Hlasovalo 2 lidí.

Na druhé straně ale bude Ivana nakupovat zásoby jídla do mrazáku Martiny. Stěžovat si v tomto směru začne na náhradní manželku i Evžen. Ivana mu připomíná jeho babičku, která ho do jedení přímo nutila. Navíc neustále vaří další a další jídlo, i když se ještě nesnědlo to, co už navařeno bylo.

Jak se Martina vypořádá s neskutečně velkým množstvím jídla v mrazáku? Přestane Ivana hromadit jídlo a začne vařit tak akorát? Sledujte středeční Výměnu manželek nebo se podívejte už teď na portál Voyo. Bonusy z epizod najdete na Nova Plus.